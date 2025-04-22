Odak Koleji Öğrencisi Eyman Demir'den Buz Hokeyinde Türkiye Birinciliği

Odak Koleji Anaokulu öğrencilerinden Eymen Demir, 18-20 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Buz Hokeyi U9 Türkiye Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. Küçük yaşına rağmen gösterdiği üstün performansla takımına önemli katkılar sunan Eymen, turnuvada birincilik elde ederek okulunun ve ailesinin gururu oldu.

Odak Koleji yönetimi, Eymen Demir’i bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ederek, spora ve öğrencilere verdikleri desteğin artarak süreceğini ifade etti. Minik sporcunun bu başarısı, okul topluluğu tarafından da sevinçle karşılandı.

Başarılarıyla dikkat çeken Eymen Demir’e gelecekte de nice zaferlerle dolu bir spor hayatı diliyoruz.

