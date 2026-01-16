Odak Koleji öğrencisi Metehan Taha Aydın'a Galatasaray'dan davet
Odak Koleji öğrencisi Metehan Taha Aydın, futboldaki performansıyla Galatasaray Spor Kulübü'nün dikkatini çekerek önemli bir davet aldı.
Disiplinli çalışma, büyük kulüpten çağrı
Odak Koleji, spor alanında elde edilen bireysel başarılarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Okulun öğrencilerinden Metehan Taha Aydın, futbolda sergilediği istikrarlı performans ve yeteneği sayesinde Galatasaray Spor Kulübü’nden davet alarak önemli bir başarıya imza attı.
Odak Koleji’nden tebrik mesajı
Odak Koleji tarafından yapılan açıklamada, bu başarının disiplinli çalışma anlayışının ve sporun eğitimle birlikte desteklenmesinin doğal bir sonucu olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Öğrencimiz Metehan Taha Aydın, futbolda gösterdiği başarıyla Galatasaray Spor Kulübü’nden davet almıştır. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Spor ve eğitimi birlikte destekleyen yaklaşım
Metehan Taha Aydın’ın aldığı davetin, genç sporcunun kariyer yolculuğunda önemli bir adım olduğu belirtilirken; Odak Koleji’nin akademik gelişimin yanı sıra sportif yetenekleri destekleyen eğitim anlayışıyla öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.