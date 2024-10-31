Odak Koleji Velileri Cumhuriyet Bayramı Turnuvasında Şampiyon Oldu

Odak Koleji, Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve rekabetle bir araya getiren özel bir etkinlikle kutladı. Veliler arasında düzenlenen masa tenisi ve langırt turnuvasında, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Masa tenisi turnuvasında rakiplerini bir bir geçen Görkem Karakiraz, şampiyonluk unvanını kazandı. Langırt turnuvasında ise Fatih Yaşar üstün performansı ile birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren şampiyon velilere ödülleri, 29 Ekim’de Odak Kolejinde gerçekleştirilen kutlama töreninde yöneticiler tarafından takdim edildi. Organizasyona katılan veliler, bu özel etkinlik için okul yönetimine teşekkür ederek, Cumhuriyet coşkusunu bir arada paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.