'ODAK'lanıp kazandılar

Silivri’nin Değeri sloganıyla faaliyet gösteren Özel ODAK Okulları Basketbol Takımı, İlçe Basketbol Şampiyonasında Yıldız Erkekler kategorisinde birincilik ve Küçük Erkekler kategorisinde ikincilik derecesini elde etti.

Özel ODAK Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç ile Kurumsal İletişim Sorumlusu Ayça Erkmen, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

