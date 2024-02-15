Odak öğrencileri Yazar Yiğit Bener'le buluştu
Odak Koleji ortaokul öğrencileri, 'Özgür Rosto' ve 'Yaramaz Babamla Beter Amcanın Maceraları' kitaplarının yazarı Yiğit Bener ile söyleşide buluşup ve kitap imzalattırdı.
Söyleşi geçtiğimiz gün okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Odak Koleji Genel Müdürü Gülgün Narinç, Ortaokul Koordinatörü Eyüp Can Balaban, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Narinç, bilgi, birikim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan, okuma alışkanlığı ve edebiyatımıza sağladığı katkılardan dolayı Yazar Yiğit Bener'e teşekkür etti. Söyleşinin sonunda da okulda geçtiğimiz hafta düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalyaları Yazar Yiğit Bener tarafından takdim edildi.