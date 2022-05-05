Odak öğrencisi Karate'de Türkiye 1.'si oldu
Odak Okulları öğrencisi Alara Akbaş, Okul Sporları Karate Küçükler, Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakasında adını Türkiye Birinciliğine yazdırmayı başardı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Odak Okulları, Türkiye genelinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen Karate Küçükler, Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakasında şampiyon olan öğrencisi Alara Akbaş ile gururlandı.
Okul Müdürlüğü, yaptığı paylaşımında, “Türkiye genelindeki okullar arasında düzenlenen müsabakalarda karate branşında, Yıldız Kızlar 50 kiloda; Silivri'nin Değeri Özel Odak Okulları öğrencisi Alara Akbaş, Türkiye 1.si olmuştur. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verdi.
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