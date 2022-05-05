Odak öğrencisi Karate'de Türkiye 1.'si oldu

Odak Okulları öğrencisi Alara Akbaş, Okul Sporları Karate Küçükler, Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakasında adını Türkiye Birinciliğine yazdırmayı başardı.

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  • 05.05.2022 14:59
  • Güncelleme: 05.05.2022 15:00
Odak öğrencisi Karate'de Türkiye 1.'si oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Odak Okulları, Türkiye genelinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen Karate Küçükler, Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakasında şampiyon olan öğrencisi Alara Akbaş ile gururlandı.

 Okul Müdürlüğü, yaptığı paylaşımında, “Türkiye genelindeki okullar arasında düzenlenen müsabakalarda karate branşında, Yıldız Kızlar 50 kiloda; Silivri'nin Değeri Özel Odak Okulları öğrencisi Alara Akbaş, Türkiye 1.si olmuştur. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verdi.

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SHA Editör
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