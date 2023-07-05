Odak Okulları'ndan dikkat çeken başarı
Özel Silivri Odak Okulları öğrencileri LGS sınavlarında başarılı sonuçlar aldı.
Özel Silivri Odak Ortaokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi mezunları arasında 50 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. Öğrencilerin yüzde 50’de fazlası yüksek başarı oranlarıyla dikkat çekti.
LGS sonuçlarına göre Özel Silivri Odak Ortaokulu’ndan 16 öğrenci yüzde 20'nin üzerinde, 8 öğrenci yüzde 10 ila yüzde 19,99’luk dilim arasında, 13 öğrenci yüzde 5 ila yüzde 09,99’luk dilim arasında, 9 öğrenci yüzde 1 ila yüzde 4,99’luk dilim arasında, 4 öğrenci de yüzde 0 ila yüzde 0,99’luk dilim arasında yer aldı.
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