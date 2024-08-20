Odak Okulları Yeni Döneme Güçlü Bir Başlangıç Yapıyor

Geçmişten Bugüne: Yedi Yıllık Başarı Öyküsü

Toplantının açılışında konuşan Celalettin Yazıcı, sekiz yıldır devam eden eğitim yolculuğunun nasıl hızlı geçtiğini ifade ederek, bu süreci bir sinema filminin akışına benzetti. Yazıcı, “Yedi yıl bizim için iki saatlik iyi bir sinema filmi gibi akıp gitti,” dedi. Geçen yıllar boyunca, okulun geçirdiği evrimden ve elde edilen başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti.

2024-2025 Döneminin Hedefleri: Eğitimde Yenilikçi Adımlar

Yeni eğitim-öğretim yılı için belirlenen dört ana hedef üzerinde duran Yazıcı, Odak Okulları'nın eğitimdeki vizyonunu ve yenilikçi yaklaşımını vurguladı. İlk hedef olarak, öğrencilerin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda spor, sanat, yaşam becerileri, iletişim, genel kültür, insan ve doğa ilişkileri gibi alanlarda da güçlenmeleri gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, yeni eğitim planında bu konulara daha fazla yer vereceklerini açıkladı.

Yazıcı’nın açıkladığı ikinci büyük hedef, çevre bilincini artırmayı amaçlayan Eko-School projesiydi. Bu proje kapsamında, çevre dostu projeler üreterek yeşil bayrak almayı hedeflediklerini söyledi. Eko-School programının öğrencilere çevre bilinci kazandırmanın yanı sıra, sorumluluk, işbirliği ve takım çalışması gibi beceriler geliştirme konusunda da büyük fayda sağlayacağını belirtti. Ayrıca, bu projenin okulların sadece eğitim kurumları değil, aynı zamanda toplumsal bilinç geliştiren merkezler olmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Üçüncü hedef olarak, "Oyun Dostu Okul" projesini tanıtan Yazıcı, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişiminde oyunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Özellikle dijital çağda, çocukların geleneksel oyunlardan mahrum kaldığını belirterek, bu projeyle okulu aynı zamanda bir oyun alanına dönüştüreceklerini ve çocukların oyun oynamanın faydalarından yararlanmalarını sağlayacaklarını açıkladı. Bu proje için Yenilikçi Eğitim Araştırma Merkezi (YEGAM) ile işbirliği yaptıklarını ve çocukların yüzlerce oyunla tanışacaklarını ifade etti.

Son olarak, öğretmenler için düzenlenecek yoğun eğitim programlarına değinen Yazıcı, eğitimde sürekli gelişimin önemini vurguladı. Eğitimde yeni yol ve yöntemlerin, yeni materyallerin hızla değiştiğini ve bu değişiklikleri takip ederek öğretmenlerin kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, öğretmenlerin sadece birer eğitimci değil, aynı zamanda iyi birer öğrenci olmalarının da önemli olduğunu ifade etti.

Kurum Kültürüne ve Öğretmenlerin Mutluluğuna Verilen Önem

Celalettin Yazıcı, Odak Okulları'nın başarısının en önemli unsurlarından birinin istikrarlı ve uzun süreli öğretmen kadrosu olduğunu vurguladı. Kurum olarak, öğretmenlerin yaşam standartlarını yükseltmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirten Yazıcı, geçen yıl tüm öğretmenlere özel sağlık sigortası poliçesi hediye ettiklerini ve bu uygulamayı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerini duyurdu. Özel sağlık sigortası uygulamasının eğitim sektöründe pek görülmemiş bir yenilik olduğunu ve Odak Okulları'nın bu alanda da öncü olmayı hedeflediğini ifade etti.

Yazıcı, konuşmasını basın mensuplarına, İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne, yöneticilere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bitirdi. “2024-2025 eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve Silivri’miz açısından hayırlı ve uğurlu bir yıl olmasını diliyorum,” diyen Yazıcı, yeni dönemin Odak Okulları için bir başka başarı hikayesi yazma fırsatı olacağına inandığını belirtti.

Eğitimde Başarıya Odaklanmış Bir Kurum: Odak Okulları

Oryantasyon toplantısında ortaya konulan hedefler ve projeler, Odak Okulları'nın eğitimde yenilikçi yaklaşımlarını ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimlerini desteklemeye olan kararlılığını bir kez daha gösterdi.

