Odasında hareketsiz halde bulunan genç hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan ve dün akşam iftar sonrasında odasına gittikten bir süre sonra yerde hareketsiz şekilde bulunan 29 yaşındaki Musa Alkışçı hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam iftar saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Musa Alkışçı (29), iftar yemeğinin ardından odasına gitti. Bir süre sonra odaya giren aile, Musa Alkışçı’yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç kurtarılamadı. Bir süre önce anjiyo olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen talihsiz genç, Adapazarı Mithatpaşa Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.