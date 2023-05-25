ODTÜ Bilim-2 araştırma gemisi Erdek'te

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait araştırma gemisi Bilim-2 ile Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında Tavşanlı Adası ile Seyitgazi arasında teknik araştırma yapılıyor.

Türkiye’de inşa edilen ilk yeni nesil oşinografi gemisi olarak 1980 yılından beri denizlerimizi araştıran Bilim-2 gemisi, suların jeolojik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik açılardan içerik ve özelliklerini incelemekte. Araştırma gemisi, oşinografik ölçüm verilerini rutin olarak değerlendirmekte.

Aralık ayında da Marmara Denizi’nde keşfe çıkmış olan Bilim-2 gemisinde, Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi çerçevesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde görevli bilim insanları, oşinografik yani sıcaklık, tuzluluk, denizdeki biyolojik üretkenlik, bulanıklık ile oksijen ve besin tuzları gibi biyokimyasal parametrelere bakıyor, Marmara Denizi’ndeki mevsimsel değişimleri gözlemliyor, oksijen değerlerini ölçüyor ve denizin karbon yutma kapasitesini hesaplayarak oksijen sorununun asıl kaynağına inmeyi hedefliyor. Geniş ölçekte oksijen kaybının devam ettiği Marmara Denizi’nde azot, fosfor yükleri ve bunlara bağlı biyolojik üretimin, oksijen kaybının en büyük nedeni olduğu belirtilmekte.