ODTÜ'lü Akademisyen: Türkiye, enerjide kendi kendine yeten bir ülke olacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol ve Doğal Gaz bölümünde Öğretim Görevlisi Tabiat Tan Yıldız enerjide dışa ihtiyacın keşiflerle azalacağını belirterek “Çok kısa sürede inanıyorum ki enerjide dışa ihtiyacımız azalacak ve kendi kendine yeten bir konuma geçeceğiz” dedi.

Türkiye, Sakarya Gaz Sahası’nda ilk gazı geçtiğimiz mart ayında karaya ulaştırırken Gabar dağında da enerji yatırımında dev adımlar atıyor. Sakarya Gaz Sahası’nda, doğu ve güneydoğuda keşfedilen petrol rezervleri bu alandaki Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği açığını ortaya çıkarıyor. Öğretim Görevlisi Tabiat Tan Yıldız ve Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Durgut, 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Türkiye’nin enerjide dışa olan ihtiyacına nasıl bir etki oluşturacağını İHA muhabirine değerlendirdi.

Yıldız, keşiflerin artmasıyla müjdelerin ardı ardına geleceğinin altını çizerek “Çok kısa sürede inanıyorum ki enerjide dışa ihtiyacımız azalacak ve kendi kendine yeten bir konuma geçeceğiz. Bu hususta olumlu değerlendiriyorum bu gelişmeleri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına göre keşifler yapıldıkça müjdelerde ardı ardına gelir diye düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

“Yurt dışındaki öğrencilerimiz Milli enerji politikaları çerçevesinde Türkiye’ye geri dönecektir”

Yıldız, her sene mezun ettikleri 40- 45 civarı mezunlarına yurt dışı ve yurt içindeki birçok petrol şirketinden teklif geldiğini söyleyerek yurt dışına çıkan doktora öğrencilerinin de tecrübe kazandıktan sonra Türkiye’nin milli projeleri için geri döneceklerini aktardı. Yıldız şöyle konuştu:

“ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü öğretim görevlileri olarak bu açığı kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl bölümden 40- 45 civarı mezun vermekteyiz. Bunların çoğu Türkiye’deki petroller şirketleriyle yurt dışındaki petrol şirketlerinden iş teklifi alıp çalışmaya başlamakta. Geri kalan Master ve Doktora öğrencilerimizde dünyanın saygın üniversitelerinde kabul almakta. Bu şu durum demek yurt dışına giden öğrencilerimiz tecrübe kazandıktan sonra Türkiye’ye geri dönecek ve Milli enerji politikaları çerçevesinde ülkelerine geri dönecekler.”

“Gabar dağlarında bulunan petrol keşfi çok sevindirici”

Yıldız, Gabar dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin Türkiye için çok ümit verici olduğunu belirterek “Gabar dağlarında bulunan petrol keşfi çok sevindirici. Türkiye’nin yerli üretiminin günlük 60 bin varil sayısı olduğunu düşünürseniz Gabar dağlarında üretilen faz 1’in 20 bin civarında olduğu söyleniyor. Yani Türkiye’nin yaklaşık 3’te biri kadar üretiminin olduğu düşünülürse Türkiye için çok ümit verici bir haber olduğunu düşünüyorum. Yıllardır o bölgede rezerv keşifleri araştırmalar yapılmakta. Bu haberlerin devamının geleceği kanısındayım” diye konuştu.

“Enerjide dışa ihtiyacımız azalacak”

Yıldız, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde devam eden sismik araştırmalar hakkında Türkiye Petrolleri (TP) ile yerel şirketlerin bölgede çalıştığını ifade ederek enerjide kendi kendine yeten bir Türkiye görüleceğini söyledi. Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde çok yoğun 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalar yapılmakta. Buna bağlı olarak petrol rezervlerinin belirlenmesi için teknik ekipler hem TP hem de yerel şirketlerde çalışmakta. Çok kısa sürede inanıyorum ki enerjide dışa ihtiyacımız azalacak ve kendi kendine yeten bir konuma geçeceğiz. Bu hususta olumlu değerlendiriyorum bu gelişmeleri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına göre keşifler yapıldıkça müjdelerde ardı ardına gelir diye düşünüyorum.”

ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İsmail Durgut ise yeni doğalgaz ve petrol keşiflerinin enerji endüstrisinde Petrol ve Doğalgaz mühendislerine ihtiyaç doğurduğunu belirterek petrol şirketlerinin her gün kendilerini iş arayan mezunlarının olup olmadığını sorduğunu söyledi. Durgut, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi açığı hakkında şöyle konuştu: “Geçtiğimiz 4- 5 seneye kadar ihtiyacı karşılayabiliyordu. Son 3- 4 yıldır Güneydoğu’nda ve Karadeniz’de artan petrol ve doğalgaz aktivileri sırasında aslında petrol mühendisliği açığı çıkmaya başladı. Hemen hemen her gün petrol şirketlerinden bize petrol mühendisi ihtiyacıyla gelip mezunlarınız var mı ve çalışmak isteyenleriniz olur mu diye sorular geliyor? Bu günümüzde eksiklik olsa bile zaman içerisinde bunun bir dengeye ulaşacağını ve sayı itibariyle endüstrinin ihtiyacını karşılayacak yerlere ulaşacağını düşünüyorum.”