ODTÜ'nün doğal kaynağı Eymir Gölü, plastik atıkla mücadelenin simgesi oluyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) "Matara evden, su gölden" sloganı ile Eymir Gölü’nden arıtılarak getirilen su, öğrencilerle buluşuyor. Kampüste hem ücretsiz ve temiz içme suyu tüketimi sağlanıyor hem de plastik kullanımının düşürülmesi hedefleniyor.

ODTÜ, kampüste plastik kullanımını azaltmak ve temiz, ücretsiz içme suyunu tüm öğrencilere sağlama hedefi ile "Kaynak ODTÜ" projesini hayata geçirdi. Eymir Gölü’nden arıtılarak getirilen içme suyu kampüsün dört bir yanına kurulan sebiller aracılığı ile öğrencilerin mataralarına dolacak.

Çevresel farkındalık oluşturmak amacı ile başlayan projede hem alışkanlıklar değiştiriliyor hem de plastik atıkları azaltarak doğa korunuyor.

Hedef öğrencinin pet şişe kullanımını kaldırmak

ODTÜ’de bir öğrencinin öğrenim hayatı boyunca 2 bin 500 litre su tükettiği ve bunun yaklaşık 5 bin pet şişeye karşılık geldiğine dikkat çeken ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, temiz içme suyunun herkesin hakkı olduğunu ve öğrencilerin suya ücretsiz erişiminin öncelikleri olduğunu kaydetti.

"Mezunlarımız arıtma sistemi bağışlayarak öğrencilerimizin ücretsiz suya erişimini sağlıyor"

Proje kapsamında hem ekolojik anlamda hem de araştırmalar, spor tesisleri noktasında ODTÜ için önemli bir yer tutan Eymir Gölü’nün suyunu arıtma sistemleri sayesinde öğrencilere içme suyu olarak ulaştırdıklarını aktaran Yozgatlıgil, "Mezunlarımızın ODTÜ’ye aidiyeti çok yüksek. ODTÜ’nün 160 binden fazla mezunu var ve dünyanın 160’dan fazla ülkesinde en az bir ODTÜ mezunu var. Geçmişte atalarımız kendi anne, babaları için su hayratları ve çeşmeler yaptırırdı. Şimdi aynı mantıkla biz mezunlarımıza dedik ki ‘Gelin siz de bir su arıtma sistemini öğrencilerine bağışlayın.’ Bu bağışlarımızda şu anda kütüphanedeyiz, burada ya da kafeteryada, yurtlarda, sınıflarda bu su arıtma sistemlerini öğrencilerimize, mezunlarımız bağışlayarak bu öğrencilerimizin ücretsiz suya erişimini sağlıyorlar" ifadelerine yer verdi.

İlk bağış Yozgatlıgil’den

ODTÜ’de öğrenim gördüğü sırada kaldığı öğrenci yurduna bir arıtma cihazı bağışladığını dile getiren Yozgatlıgil, çevre farkındalığı konusunda kampanyaya katkıda bulunduğunu söyledi.

"Amacımız 300’ün üzerinde farklı noktada öğrencilerimize içme suyuna erişimini sağlamak"

Kampüs içinde su arıtma cihazlarının kurulduğu alanlar hakkında bilgi veren Yozgatlıgil, "Şu anda kampüsümüzde biz bu yerleri belirledik. Sınıflarda, yurtlarda, kütüphanede, kafeteryada. Bu kampanya ile her bir yurdun her katına, kütüphaneye, kafeteryaya ve sınıflarımıza bu kurulacak. Tabii ki bizim amacımız 300’ün üzerinde farklı noktaya su arıtma sistemlerini kurup öğrencilerimize içme suyuna erişimini sağlamak" diye konuştu.

"Kampanyaya bütün mezunlarımızı davet ediyorum"

ODTÜ mezunlarının dönem bilgileri ile kampüsün bir noktasında yüzlerce öğrencinin her gün içtiği bir su kaynağına adını yazdırabileceğini belirten Yozgatlıgil, "Mezunlarımızın, üniversitemize aidiyeti çok yüksek. Projeyi, mezunlarımızın ve ODTÜ dostlarının bağışlarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu kampanyaya bütün mezunlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağışçıların mataraları ODTÜ’den

"Matara evden, su gölden" sloganı ile projeye başladıklarını belirten Yozgatlıgil, "Bağışçılarımıza da mataralarını biz hediye ediyoruz. Bu mataralarıyla plastik şişe kullanmadan içme suyuna erişimlerini sağlamış oluyoruz" dedi.