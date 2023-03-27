ODTÜ Öğrencileri Tarihi Beypazarı evlerini inceledi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mimarlık fakültesi lisans öğrencileri Anadolu’da bulunan Osmanlı’dan kalma tarihi ahşap evler hakkında bilgi toplamak ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Beypazarı ilçesini gezdi.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi doktora öğrencisi Özgür Ürey, ’’Benim de öğrencisi olduğum Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan Hocamızın dersi için öğrencilerimizle beraber Beypazarı’na gelerek onlarla evleri gezdik, her birisi bazı evler üzerine çalıştılar, nasıl yapıldığını içlerinde nasıl bir yaşam olduğunu inceleyerek öğrendiler. Kendim de aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Beypazarı konaklarının korunması ve kalıcı listede yer alması yönünde araştırmalar yapıyorum. İlçeye sürekli gelerek incelemelerde bulunuyorum bu kez öğrencilerle birlikte gelerek evleri ve buradaki yaşayan kültürü yerinde inceledik. Beypazarı halkı her zamanki gibi çok misafirperver davrandı’’ açıklamasında bulundu.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Furkan Durgut, ’’ölçülendirme fotoğraflama yaparak buradaki yerel mimarinin nasıl olduğunu yerinde görüp inceleyerek çalışmalar yaptık, Beypazarı potansiyeli olan bir yer, istediğimiz yapıları Ankara’da bulamadığımız için buraya geldik, derslerimiz için bizim açımızdan daha verimli oldu’’ dedi.