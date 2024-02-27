Ödüle doymuyorlar

TREDAŞ, 194 bin markanın, 11,2 milyon bireysel üyenin ve aylık milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen A.C.E Awards’ta üst üste dördüncü kez “Enerji Dağıtım” kategorisinde ödül alarak sektörde bir ilki başardı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu olan Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards ödüllerinde "GOLD" ödülünü kazandı.

194 bin markanın, 11,2 milyon bireysel üyenin ve aylık ortalama 28 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 23 yıllık tecrübesiyle mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları dokuzuncu kez ödüllendirdi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1,5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Töreni, Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da marka temsilcilerini ödülleriyle buluşturdu. TREDAŞ, 2020, 2021 ve 2022 yılındaki başarısını 2023 yılına da taşıyarak, “Enerji Dağıtım” kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar arasında yer aldı. Böylece Şikayetvar A.C.E Awards’ta dört yıl üst üste enerji dağıtım sektöründe ödül alarak bir ilke imza attı.

“Kendimizle yarışıyoruz”

Dört yıldır üst üste böyle bir ödülü almanın gururunu yaşadıklarını söyleyen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Çalışanlarımızın büyük özverisi ve kararlılığı ile elde ettiğimiz bu başarı, daha iyiyi oluşmak için kendimizle yarıştığımızı gösteriyor. Müşteri memnuniyetine ve kaliteye verdiğimiz önemin bir göstergesi olan bu ödül, geleceğe yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmede bize büyük bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Yalçın ise, “Tüm kullanıcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Müşteri deneyiminde kusursuz yolculuğumuz daha emin adımlar ile devam edecektir. Ayrıca bu yolculukta ekibime de gösterdikleri üstün performans için teşekkür ederim, onların özverisi ve gayreti bu ödülü almamızı sağlayan en büyük etkenlerden biri” değerlendirmesinde bulundu.