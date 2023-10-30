Ödülle dönen gençler alınan şilti hediye etti

Bilecik’e ödülle dönen Kent Konseyi Gençlik Meclis üyeleri, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na şilti hediye etti.

Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve TEMA Vakfı Bilecik Temsilciliği olarak ortak hazırlanan ‘’Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor’’ projesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödülle döndü. Kent Konseyi Gençlik Meclis üyeleri ve projenin emekçileri olan Ayşenur, Rengin, Zeynep ve Hakan Başkan V. Subaşı’nı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında ödülle birlikte şilti alan meclis üyeleri Başkan Subaşı’na şilti takdim etti. Alınan hediyeden mutluluk duyduğunu belirten Başkan Subaşı, ‘’Genç arkadaşlarımıza nazik ziyaretlerinden ve değerli hediyeleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Böylesine güzel bir ödülle Bilecik’imize ayrı bir gurur katan bütün genç arkadaşlarımızın yanındayım’’ ifadelerini kullandı.