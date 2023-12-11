Ödüller sahiplerini buldu

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen "Sizin Gözünüzden Gölcük" ve "Yardımlaşma" konulu fotoğraf yarışmalarında dereceye giren fotoğraf sanatçıları ödüllendirildi.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle 15’incisi düzenlenen "Sizin Gözünüzden Gölcük" ve 8’incisi düzenlenen "Yardımlaşma" konulu fotoğraf yarışmalarında dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini takdim edildi. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törende sanatçılara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve davetliler takdim etti.

Tören alanında sergilenen fotoğraf kareleri, ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

Törende konuşan Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’ün adının uluslararası etkinliklerde, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle duyurulması adına çok önemli bulduğum ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında dereceye giren fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.