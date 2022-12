Ödüllü projenin temeli atıldı

TAKİP ET

Gürsu Belediyesine birincilik ödülü kazandıran ’Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin temeli atıldı.

Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda birincilik ödülü aldığı ’Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ projesinin temelini attı. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kontrollü alan içerisinde, toplamda 9 ayrı yapı 685 metrekare kapalı alandan oluşan Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde 39 adet küçük, 5 adet büyük padoka yer alacak. Ödüllü projenin temel atma töreni yoğun katılım ile gerçekleşirken, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hayvanlara duyduğum sevginin bir karşılığı olarak ilçeme bu projeyi kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Gürsu’nun ve Bursa’nın güzelliğini panoramik olarak izleme imkanı sunan Gürsu Seyir Terasında ilçenin doğasının kucak açtığı bu tepede, ‘Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin de yer alacağı entegre bir tesis olarak tasarlamıştık. Kuş cıvıltıları ve can dostlarının sıcaklığıyla doğanın tüm zenginlikleriyle hissedileceği bu proje, doğayla bütünleşmek, doğanın huzurunu ve ihtişamını yaşamak isteyenlerin de buluşma noktası olmaya aday. Uzun süredir her detayıyla ince ince ilgilendiğimiz bu barınak, doğal hayat koşullarından uzaklaşmış sokak hayvanlarının hayatlarını devam ettirebilecekleri koşulları onlara sunacak şekilde hazırlanıyor. İnşallah sokak hayvanlarını her türlü yaşam imkanı sunulacak bir barınağa kavuşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Enpati Dostu Şehir Gürsu

Temeli atılan barınağın ödüllü bir proje olduğunu belirten Işık, “Biz bu hazırlıkları yaparken Gürsu Belediyesinin bu çalışmaları, Gürsu’yu ‘Enpati Hayvan Dostu Şehir’ de yaptı. Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda Enpati Hayvan Dostu Şehirler başlığında ödül kazandı. Bu anlamlı ödül elbette bizi şevklendirdi. Hızla proje ve çalışma aşamasına geçtik ve bugün temelini atıyoruz” dedi.

Maliyetin yüzde 50’si hibe

Yaklaşık 14 milyon lira ihale bedelli projenin yüzde 40’ını Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 10’unu Türkiye Belediyeler Birliği karşılayacak. Projenin geriye kalan maliyetinin de Gürsu Belediyesi öz kaynakları tarafından karşılanacağını belirtildi. Projenin detaylarını anlatan Işık, “Örnek ve ödüllü merkezimizde Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kontrollü alan içerisinde, toplamda 9 ayrı yapı 685 metrekare kapalı alandan oluşan Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde 39 adet küçük, 5 adet büyük padoklarımız var. İdari kısımlarının yanı sıra ameliyathane, röntgen odası, ilaç deposu, tıbbi malzeme deposu, hayvan müşahede odası, hayvan mutfağı, mama deposu, malzeme deposu, hayvan banyosu gibi günümüz standartlarının üzerinde yapıları, sosyal ve kültürel alanlar da olacak. Tıpkı bir yuva inşa eder gibi titiz bir şekilde ince eleyip sık dokuduğumuzu bilmenizi isterim. Gürsu’mun sessiz canlarımızı seven merhametli insanları sayesinde burası Bursa’da da parmakla gösterilen bir merkez olacak. Hayvanlarımızın doğal koşullarına bu kadar yakın, şehrin imkanlarını da bu kadar iyi değerlendirilebilecek coğrafi konum bulabilmemiz açısından çok şanslıyız. Canlarımıza burada hem bakacağız hem de ihtiyaçları varsa tedavi edeceğiz. İşinde uzman ekipler onların bakımlarını yapacak. Bu sayede Gürsu, unvanlarının yanına yeni güzel unvanlar da ekleyecek. Sokaklarımızda bakıma muhtaç ya da riskli hayvanlarımız varsa mobil ekiplerimiz koordineli bir şekilde burada çalışmalarını yapacaklar” ifadelerini kullandı.