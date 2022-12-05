Ödüllü tiyatro oyunu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Yalova'da sahnelenecek

Yalova Belediyesi, başrolünde usta oyuncular Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan’ın yer aldığı ve birçok ödüle layık görülen “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyunu tiyatro severlerle buluşturuyor.

Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu etkinlikleri çerçevesinde 7 Aralık Çarşamba günü sahnelenecek ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ oyunu saat 19.00’da Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak.

Alejandro Casona’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğuna Nedim Saban’ın oturduğu duygusal komedinin başrollerini Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan paylaşıyor. Meral Asiltürk, Önder Atanaklı, Emre Ozan, Meltem Özlevent ve Mehmet Selin Sağdıç da rol aldığı oyun Devlet Tiyatrosu’nda ilk olarak Macide Tanır tarafından sahnelenmişti. Oyunun değişik bir versiyonu olan filmde ise Yıldız Kenter başrolde oynamıştı. “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile 11 yıl sonra tiyatro sahnesine dönen Nevra Serezli, bu rolüyle 9 farklı ödülü kazandı. Nedim Saban’a da en iyi yönetmen ödülü kazandıran oyun bu kez Yalovalılar için sahnelenecek.