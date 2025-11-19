Odun kesmek isterken, ayağını kesti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun keserken motorlu testere ile ayağını kesen yaşlı adam yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Fındıklı Mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. İslam G. (81) motorlu testere ile yakacak odun kesmeye başladı. Elinden düşen motorlu testere sol ayağını kesti. Ayağından yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ortopedi servisine yatırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.