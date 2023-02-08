Odun ve hurda çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi bir tarladan 500 kilogram odun ve 35 kilogram hurda malzeme çalarken suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozan Mahallesi Çadırlar Mevkii’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada M.C.E. adlı şahsa ait tarladan 500 kilogram odun ile 35 kilogram hurda malzeme çalarak kamyonete yükleyen E.K. ve F.K. adlı 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.