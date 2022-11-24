Odun yüklü kamyon devrildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan odun yüklü kamyon devrildi. Araçta bulunan odunlar etrafa saçıldı.

Odun yüklü kamyon devrildi
Editör
EditörEditör
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan odun yüklü kamyon devrildi. Araçta bulunan odunlar etrafa saçıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Taşağıl Mahallesi Beldibi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 54 HK 620 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç devrilirken, içerisindeki odunlar ise etrafa saçıldı.

Odun yüklü kamyon devrildi
Odun yüklü kamyon devrildi
Odun yüklü kamyon devrildi