OEDAŞ'ın Pazaryeri'ne yatırımları hakkında görüştüler

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Dağıtım Hizmetleri İl Müdürü Hacı Kadir Yıldız ile bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmangazi OEDAŞ İl Müdürü Hacı Kadir Yıldız ile ilçedeki sorunlar ve yatırımlar hakkında görüştüler. Görüşmenin ardından açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bilecik Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım Hizmetleri il Müdürü Hacı Kadir Yıldız’ı ziyaret ettik. İsteklerimizi ve sorunları yerinde tespit ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İlçemize gösterdikleri yakın ilgi alakadan dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.