Off-Road araçları deprem bölgesinde ekiplere yardımcı oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden deprem bölgesinde yardım çalışmalarında bulunan Off-Road ekibi, ilçeye dönüş yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye giden Tavşanlı Off-Road ekibi gönüllüleri, işlevsel araçlarıyla kurtarma ekiplerine yardımcı oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketleri sonrası tüm Türkiye afet bölgesi için seferber oldu. Bölgede yardım araçlarının sevkiyatları ve arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken yaklaşık 20 kişilik ve altı araçlı ekibiyle afet bölgesine giderek çalışmalara katılan Tavşanlı Off-Road Ekibi gönüllüleri, Hatay Kırıkhan ve Gaziantep ili Nurdağı’nda dağ köylerinde kurtarma çalışmalarında yardımcı oldu.

Tavşanlı Off-Road Ekibi Başkanı İbrahim Sevim, ilk gittikleri Hatay ili Kırıkhan ilçesinde afet bölgesine gelen malzemelere yardım ettikten sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti. Sevim, "İlk Adana’ya indik, Kırıkhan’dan talep olunca Hatay Kırıkhan’a geçtik burada dört gün kalıp heyelan nedeniyle ulaşılamayan ve kar nedeniyle ulaşımı zor olan dağ köylerine yardım götürdük. Dört günden sonra Gaziantep Nurdağı’na geçtik burada yardım çalışmalarına katıldık. Nurdağı’ndan sonra Kahramanmaraş’a geçtik bu bölgede yardım çalışmalarına katıldık. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu bölgede gerekli imkanları sağlamış. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Tüm ekip arkadaşlarımız zor şartlara rağmen günlük üç dört saatlik uykuyla cansiperane çalıştı herkesin emeğine sağlık" dedi.