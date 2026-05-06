Erkek egemen bir spor olarak bilinen off-road parkurlarında, Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen yarışlara damga vuran Tuğçe ve Dilara Uslu kardeşler dikkatleri üzerine çekiyor. Ailelerinin desteğiyle 5 yıldır direksiyon sallayan iki kız kardeş, adrenalin dolu bu sporda başarıdan başarıya koşuyor.

Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleştirilen adrenalin dolu off-road yarışları, bu kez kadın sporcuların mücadelesine sahne oldu. Genellikle erkek sporcuların hakimiyetinde olan off-road sporunda, Tuğçe Uslu ve ablası Dilara Uslu sergiledikleri performansla parkurun tozunu attırdı. "Off-road dünyasının prensesleri" olarak anılan kız kardeşler, zorlu arazi şartlarında engelleri bir bir aşarak izleyicilerden büyük alkış topladı.

Pilot Tuğçe Uslu, adrenalin dolu bu sporun kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Çok heyecanlı ve adrenalin dolu bir spor. Aslında bütün kadınların tatması gereken bir heyecan bu. Erkek egemen bir sporda bir kadın olarak bulunmak ve başarı sağlamak gerçekten bizim için gurur verici. Bu sporu severek ve her defasında aynı heyecanla yapıyoruz," dedi.

Zorlu parkurda kardeşine yol gösteren Co-pilot Dilara Uslu ise ekip ruhuna dikkat çekti. Beş yıldır abla-kız kardeş olarak yarıştıklarını ifade eden Dilara Uslu, "Bu kez kardeşimin co-pilotu olarak görev yapıyorum. Hava şartları beklediğimizden biraz daha zorlayıcı olsa da bu bizim için bir sıkıntı değil. Adrenalin ve stres bir arada ama biz parkurda olmaktan büyük keyif alıyoruz," şeklinde konuştu.

Havran’ın eşsiz doğasında çamur ve engebelerle dolu parkuru başarıyla tamamlayan Uslu kardeşler, kadınların her alanda olduğu gibi motor sporlarında da iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yarış sonunda izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı pilotlar, gelecek yarışlar için de hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirtti.