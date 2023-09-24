Off-Road yarışlarının seyirci etabı nefes kesti

2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağının seyirci etabıyla devam etti. Araçların kıyasıya mücadelesi adeta nefes kesti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, "seyirci" adı verilen gösteri etabıyla devam etti. Karaköy Spor Ada Pisti’nde bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan parkurda 36 sporcu, 18 araç mücadele ediyor. 4 tur üzerinden gidilen yarışta en az hata yaparak en çok puanı toplayan pilot, dev yarışın şampiyonu olacak. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yarışlar bugün 17.00’ye kadar devam edecek.