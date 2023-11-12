Ofisi yanan vatandaş: 'Yangın gündüz olsaydı felaketi yaşardık'

Bursa’da küle dönen iş merkezindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlerin kullanılmaz hale getirdiği ofisine ancak dışarıdan bakabilen İlhan Hocaoğlu, "İyi ki gündüz olmadı. Yangın gündüz olsaydı felaketi yaşardık. İzdiham ve zehirlenmeden bir çok kişi hayatını kaybederdi" dedi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin altındaki kafeden çıktığı iddia edilen alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına toplamda 33 araç ve 130 itfaiye eri müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da sabahın ilk ışıklarıyla sonlandırıldı.

İş merkezinde gece çalışanın olmaması büyük facianın önüne geçerken, sabahın ilk ışıklarıyla yangının boyutu da gözler önüne serildi. Dron ile çekilen görüntülerde binanın birçok ofisinin kullanılamaz halde olduğu görüntülendi.

Yangında ikinci kattaki ofisinin tamamen kullanılmaz hale geldiğini belirten İlhan Hocaoğlu, "Polis ekipleri önlemlerden dolayı içeriye almıyor. Dıştan görünüş itibariyle her şey kül olmuş. Ben yangını gece 02.30 sıralarında öğrendim. Bir arkadaşım telefonla arayıp ‘Ofisinin olduğu iş merkezi yanıyor’ dedi. Apar topar evden çıkarak geldim. Kimisi kafeden çıktı diyor, kimisi de yıldırım düştü diyor. Yangının çıkış sebebini raporlar çıkınca öğreneceğiz. Yangın gündüz olsaydı felaketi yaşardık. İzdihamdan ve dumandan dolayı herkes birbirini ezmeye çalışırdı. Sabah olsaydı, şalterler kesilecekti. Şalterler kesilince asansörler çalışmayacaktı. Yani kısacası yangın sabah olsaydı, dumandan ve izdihamdan dolayı çok can kaybı yaşanırdı" dedi.

Bursa’nın önemli iş merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirten Hocaoğlu, "158 ofisi içinde barındırıyor. Toplamda 450-500 kişinin iş yeri demek oluyor bu da. Sadece en üst katta 60 kişi çalışıyordu. Doktorlar, diyetisyenler gibi meslek sahibi insanlar çalışıyordu burada. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman, eğer ki yangın sabah olsaydı ciddi bir izdiham olurdu. Gece geldiğimde ciddi bir polis kalabalığı vardı. Önlemler alınmıştı, kimse içeri giremiyordu. Birçok itfaiye ekibi müdahale ediyordu. Arka taraf tamamen yanıyordu, orayı söndürüyorlardı. Ön tarafa giriş olmadığı için bu bölgeyi göremedik zaten. Ofisim ikinci kattaydı. İçeriye daha giremedim ancak görüntü itibariyle her şeyim küle dönmüş durumda. Özel yaptırdığım masalar ve bilgisayarlar vardı. En az 500 bin lira zararım gözüküyor. Görüntü itibariyle 4 ay burada çalışamayacağız. Raporu beklemekten başka çaremiz yok" diye konuştu.