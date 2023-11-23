Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı

Tekirdağ Çorlu'da eskiden çalıştığı masaj salonunun sahibine sinirlenen kadın, iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı.

Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da eskiden çalıştığı masaj salonunun sahibine sinirlenen kadın, iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak’ta meydana geldi. Eskiden çalıştığı masaj salonu önüne gelen A.V. isimli kadın, iddiaya göre kendisi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle iş yeri sahibine sinirlendi. A.V. eline aldığı kazmayla iş yerinin cam ve kapı pencere camlarını kırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kadını sakinleştirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan V.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan kadının camları kırdığı anlar yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.