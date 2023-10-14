Öfkenizi kontrol altına alabilmeye yardımcı ipuçları

Öfkeliyken stres hormonlarının salındığını ve bu karıncalanma hissinin, kalp çarpıntısı, göğüste sıkışma, baş ağrısı, başta baskı hissi ve ateş basması gibi birçok semptoma yol açabildiğini, uzun vadede ise bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Psikiyatrist Uzm. Dr. Gamze Ergil, “Öfke kontrol bozukluğu ile başa çıkabilmek mümkün. Sizi özellikle neyin öfkelendirdiğini fark ederseniz, baş etme yolunu da bulabilirsiniz” dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Ergil, “Geçmiş travmalar, sizden beklentilerin yüksek olması ve artık bunların ağır gelmesi gibi birçok neden de peşinizi bırakmayabilir. Bu da aşrı öfke hissetmenize neden olabilir. Hatta öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Öfke kontrolü sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak öncelikle öfkenin doğal bir duygu olduğunun bilinmesi gerekir” dedi ve öfkeyi kontrol altına alabilmeye yardımcı olacak ipuçlarını paylaştı.

Öfke kontrolünü kolaylaştırmak için 10 adım şunlar:

"1. Öfkelendiğinizde size ipucu olabilecek fiziksel belirtiler kendini daha önce belli eder. Çarpıntınız, terleme, titreme, sıcak basması ya da ellerinizi yumruk yapmanız gibi belirtileri fark ettiğinizde konuşmaya başlamadan önce içinizden yavaşça 10’a kadar sayın, nefesinize odaklanın ve yavaş nefes alıp vermeye çalışın.

2. Çoğu zaman yaşadığımız duygular başımıza gelen olaydan çok, o olaya yüklediğimiz anlamla ilişkilidir. Öfke duygusu da o anda aklımızdan geçen düşüncelerimizle ilgili olabilir. Tepki vermeden önce olumsuz, belki de abartılı veya yanlı olabilecek düşüncelerinizi fark etmeye çalışın.

3. Spesifik bir ortam öfkenizin tetiklenmesine neden oluyorsa, oradan uzaklaşmaya çalışın. Tamamen uzaklaşmanız mümkün değilse de örneğin iş yeriniz gibi, kısa bir ara vermek, birkaç gün izin almak öfkenizi yönetmenize yardımcı olabilir.

4. Modern hayat sürekli koşuşturduğumuz ve işleri yetiştirmeye çalıştığımız bir hale dönüştüğünde, sakinleşmeye de vakit kalmıyor gibi gözükse de gün içinde kısa sürelerle nefes egzersizleri ve kas gevşetme egzersizleri gibi relaksasyon teknikleri çok yardımcı olabilir.

5. Stres düzeyinin yüksek olması öfkenin en önemli sebeplerinden biridir. Hayatınızla ilgili stres oluşturan etkenleri gözden geçirin ve stres azaltmaya yönelik meditasyon, öz şefkat, yoga, hobiler için zaman ayırma gibi davranış değişiklikleri öfke kontrolünü de kolaylaştırır.

6. Egzersiz yapmak olumsuz duygularla baş etmek için iyi bir yoldur. Egzersizi rutininizin bir parçası haline getirirseniz etkileri de uzun süreli olur.

7. Öfkeli olduğunuzda karşı tarafı suçlayan ifadeler kullanmak yerine kendinizle ilgili ifadeler kullanın. Örneğin, ‘hiçbir şey yapmıyorsun!’ diyerek genellemek yerine, ‘bulaşıklara yardım etmediğin için çok kızgın hissediyorum’ demeyi deneyin.

8. Kin tutmamaya çalışın. Sizi öfkelendiren kişi veya durumla ilgili kin tutmak hem acınızı hem de haksızlığa uğrama düşüncenizi sürekli canlı tutacaktır.

9. Öfkenizin aşırı olduğunu fark ettiğinizde ortamı yumuşatmak ve baş etmek için mizahı kullanabilirsiniz ama iğneleyici konuşmalardan kaçının.

10. Tüm bu önerileri organize etmek zor geliyor ya da nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız veya denediniz ama başaramadığınızı hissediyorsanız mutlaka profesyonel yardım alın".