Oğlu için sabah açıklama yapan yaşlı kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
Polatlı'da epilepsi hastası oğlunu hastaneye götüren Uzman Çavuş'un çarptığı Refika Hakbilir (61) hayatını kaybetti.
Polatlı’da epilepsi hastası oğlunu hastaneye götüren Uzman Çavuş’un çarptığı Refika Hakbilir (61) hayatını kaybetti.
Feci kaza, Zafer Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı Polatlı-Ankara yolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Epilepsi hastası oğlunu hastaneye götüren 06 DB 0721 plakalı araç sürücüsü B.C, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 61 yaşındaki Refika Hakbilir’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Refika Hakbilir’in hayatını kaybettiğini belirlerken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan, Polatlı’da yaşan Refika Hakbilir, geçen sene oğlunun arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetmesi sonrasında, katilinin müebbet alması yönünde sabah açıklamada bulunmuştu. Akşam saatlerinde ilçede gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin anne Refika Hakbilir olduğu ortaya çıktı.