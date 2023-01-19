Oğluna çarpan sürücüye 'katil' dediği için yargılanan anne beraat etti

Başkentte oğlu Umut Gündüz’ün ölümüne neden olan trafik kazasındaki sürücü Çağdaş Şenyüz’e ’katil’ dediği için hakkında ’hakaret’ suçundan dava açılan anne Asuman Gündüz’e takipsizlik verilmişti. Sosyal medya hesabından katilin fotoğrafını paylaştığı için de hakkında ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan dava açılan anne Gündüz, ilk duruşmada beraat etti.

"Basın mensupları mahkeme salonundan dışarıya çıkartıldı"

Oğlunu öldüren şahsa sosyal medya üzerinden ‘katil’ dediği için hakkında ’hakaret’ suçundan dava açılan anne Asuman Gündüz’e takipsizlik verilirken sosyal medya hesabından kazada oğlunun ölümüne sebep olan kişinin fotoğrafını paylaştığı için anne Gündüz hakkında ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan Kamu Hukuku davası açıldı. Gündüz’ün 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara Batı Adliyesi 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada hayatını kaybeden Umut Gündüz’ün annesi sanık Asuman Gündüz, eşi Menderes Gündüz, taraf avukatları, seyirciler ve basın mensupları hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşma salonunda bulunan izleyicileri ve basın mensuplarını dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen salondan dışarıya çıkarttırdı.

“Beraat aldım, bir nebzede olsa bu acımıza su serpmiş oldu”

Anne Asuman Gündüz, davanın beraate bağlanmasına ilişkin şaşırdıklarını söyleyerek, bu karardan dolayı acılarının biraz daha hafiflediğini belirterek, “Oğlumu öldüren katilin bana açmış olduğu dava bugün görüldü. Mahkeme salonuna ilk girdiğimizde çok kalabalık değildik aile dostlarımız akrabalarımız vardı. Fakat hakim hiç kimseyi salona almadı. Basını dahi mahkeme salonunda görmek istemediğini dile getirerek herkesi dışarı çıkarttı. Oğlumu öldüren katil şu anda Ankara sokaklarında geziyor yazarak fotoğrafını paylaşmıştım. Bu konuda bana davacı oldu. Davanın çok şaşırtıcı bir yönü beraat aldım. Biz uzatırlar diye düşünürken. Beraat aldım. Bir nebzede olsa bu acımıza su serpmiş oldu” ifadelerine yer verdi.

Duruşmanın ardından verilen karar ile ilgili açıklama yapan Asuman Gündüz’ün avukatı Kağan Tüber, beraat kararıyla ilgili, "Huzurda bugün görülen duruşmada Asuman hanımın sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşımla alakalı hakkında bir iddianame düzenlenmişti. İddianamede kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması söz konusuydu ancak bugün yapılan yargılama neticesinde müvekkilimin oğlunun ölmesine sebebiyet veren Çağdaş Şenyüz’e ait fotoğrafları internetten alarak kullanmasının herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı dikkate alınarak savcılık mütalaasın da müvekkilin beraatı talep edilmiştir. Mahkemece verilen kararda müvekkilin beraatı yönünde olmuştur. Bu aşamada verilen karar bizi kısmen de olsa tatmin etmiştir" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Batıkent Çakırlar Caddesi’nde 15 Temmuz 2021 tarihinde, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz’ün, kusursuz olduğu, Şenyüz’ün ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,’e ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.