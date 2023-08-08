Oğlunun doğum gününde nikahını kıydı

Kepsut Belediyesinde Yazıişleri Müdürü Osman Eskitürk, evlenen oğlu Alihan ve Cansu’nun nikahını kıydı. Aynı zamanda Alihan’ın doğum günü pastası da nikah sonrası kesilerek, kutlandı.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde, hayatlarını birleştirmeye karar veren Alihan ve Cansu’nun nikahlarını damadın babası kıydı. Doğum gününde evlenmeye karar veren Alihan Eskitürk ve Cansu Özgür’e nikahtan sonra pasta sürprizi arkadaşlarından geldi.

Kepsut Belediyesi’nde Yazıişleri Müdürü olarak görev yapan Osman Eskitürk, oğlu Alihan’ın doğum gününde oğlu ve gelininin nikahını kıyma mutluluğunu yaşadı. Alihan Eskitürk ve Cansu Özgür evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyerek damadın doğum gününde nikah için gün aldılar. Alihan Eskitürk ile Cansu Özgür’ün nikahlarını damadın babası Osman Eskitürk’ün kıyması bu anlamlı güne daha da önem kattı.