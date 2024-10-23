Oğlunun iftiraya uğradığını iddia eden babadan zanlıların serbest bırakılmasına tepki

Ankara’da geçen sene darp edilerek öldürülen 24 yaşındaki gencin babası, vefat raporundaki yanlışlık nedeniyle saldırganların serbest bırakıldığını iddia etti. Oğluna kumpas kurulduğunu ileri süren baba, rapordaki yanlış düzeltilmesine rağmen sorumluların tekrar tutuklanmadığını belirterek, tepki gösterdi.

9 Eylül 2023 tarihinde Sincan ilçesi Plevne Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre Fatih Sürücü (24) M.Ö. isimli kadının yaşadığı apartmanın önüne geldi. Burada bir süre sohbet eden ikili, daha sonra M.Ö.’nün daveti üzerine eve geçti. Bir süre sonra eve gelen M.Ö.’nün ailesi, karşılaştıkları Sürücü’yü darp etmeye başladı. Sokağa da taşan kavgada M.Ö.’nün yakınları, Sürücü’yü demir sopalarla dakikalarca darp etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince hastaneye götürülen yaralı genç, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Burada aniden fenalaşan Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ö., H.B., A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

İtiraz üzerine yeniden ölüm raporu çıkarıldı

Bir süre tutuklu yargılanan 4 şüpheli, Sürücü’nün ölüm raporunda uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle vefat ettiğinin belirtilmesi üzerine serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren aile, tekrar otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Talebin kabul edilmesi üzerine otopsisi ikinci kez yapılan Sürücü’nün bu kez darp nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Yapılan yanlışlık giderilmesine rağmen saldırganların hala serbest olmasına tepki gösteren baba İbrahim Sürücü, oğlunun iftiraya uğradığını ileri sürerek, sorumluların en ağır cezayla yargılamalarını istedi.

“Sokak ortasında ‘Namussuzlara böyle yapılır’ diyerek dövmüşler"

Olayla ilgili konuşan baba İbrahim Sürücü, “Oğlum, bir kızın evinin önüne gelmiş. Kız, oğlumu eve almış. Kısa bir süre sonra kızın ailesi eve gelmiş ve oğlumu darp etmişler. Ardından dışarı çıkarıp, namus davası deyip şov yaparak darp etmeye devam etmişler. ‘Namussuzlara böyle yapılır’ diye bağırarak dövmüşler oğlumu. Sonrasında polisler gelmiş, çocuğumu ekip arabasında o halde bekletmişler, sonrasında hastaneye götürmüşler. Orada da kafasında ufak bir çatlak olduğu yönünde rapor çıkarmışlar. Hastaneden sonra karakola getirilen oğlum orada vefat etmiş” dedi.

“Oğlum eskiden uyuşturucu madde kullanırdı ama son bir senedir tedavi oluyordu”

İlk ölüm raporunun oğlunun kullandığı ilaçlardan dolayı yanlış çıktığını iddia eden baba Sürücü, “Saldırganlardan şikayetçi oldum, tutuklandılar. 3 ay sonra Adli Tıp Kurumunun raporu çıktı. Raporda oğlumun uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle kalp krizi geçirdiği ve öldüğü tespit edilmiş. Rapora itiraz ettim, yeniden rapor çıkartılmasını istedim. Bu kez de ölüm sebebinin ağır darp sebebiyle olduğu tespit edilmiş. Buna rağmen serbest kalan saldırganlar tekrar tutuklanmadı. Oğlum eskiden uyuşturucu madde kullanırdı ama son bir senedir tedavi oluyordu ve kullanmayı bırakmıştı. Elimde raporlar da var. Evladımın tedavisi için kullandığı ilaçlardan dolayı muhtemelen yan etki oldu ve sanki uyuşturucu kullanıyormuş gibi anlaşıldı” şeklinde konuştu.