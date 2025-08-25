OGM: 'Ankara'da 600 futbol sahası büyüklüğünde alanda erozyona karşı set oluyoruz'
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanda erozyona karşı set oluşturacağını duyurdu.
OGM, Ankara’da oluşabilecek erozyonlara karşı alınacak tedbirlere dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. OGM, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanda erozyonun toprağı aşındırıp götürmesini engellemek için bir bariyer, doğal bir koruma hattı oluşturacağını açıkladı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Toprağımız kaybolmasın diye, kolları sıvadık. Ankara, Nallıhan’da tam 600 futbol sahası büyüklüğünde alanda erozyona karşı set oluyoruz. Bu sonbaharda fidanlarımızı toprakla buluşturacak, geleceğe nefes olacağız."