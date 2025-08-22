OGM: 'Çakaltepe mevkiinde, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz'

- Haberler
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'deki yangının Çakaltepe mevkiinde, orman dışı alandan başlayarak ormana sıçrayan yangın ile havadan ve karadan mücadele edildiğini açıkladı.
OGM, İzmir’in Menderes ilçesindeki yangına ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. OGM, yangına 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Aynı zamanda, yangının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu.
"Yangının enerjisini düşürdük"
Sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Çakaltepe mevkiinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."