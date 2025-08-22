OGM: 'Ilgardere mevkiinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz'

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale’deki Ilıgardere mevkiinde çıkan yangın ile ilgili havadan ve karadan mücadele edildiğini açıkladı.

OGM, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki yangına ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. OGM, Ilıgardere mevkiindeki yangına 9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi ve 128 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.

"Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz sürüyor"

Sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ilgardere mevkiinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."