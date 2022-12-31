Öğrenci abonman uygulamasında yeni dönem

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarından biri olan toplu taşımada öğrenci abonmanı işlemleri artık https://www.ankarakart.com.tr/ internet sitesi üzerinden ve EGO Cep’te uygulamasından online olarak yapılabilecek.

Öğrencilere; su faturalarında yüzde 50 indirim, çamaşır yıkama merkezleri ve her sabah sıcak çorba ikramı gibi pek çok alanda hizmet veren ABB; öğrencilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Abonman uygulaması online olarak yapılabilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde başlatılan ve Türkiye’nin en ekonomik öğrenci ulaşım hizmetlerinden biri olarak gösterilen abonman uygulamasında yeni bir dönem başladı.

Başkentli öğrenciler artık sıra beklemeden, belediyeye gelmeden ya da kiosk noktalarına gitmeden https://www.ankarakart.com.tr/ internet sitesi üzerinden ve EGO Cep’te uygulamasından online olarak öğrenci abonmanına sahip olabilecek.