Öğrenci odaklı işbirliği güçlenerek devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek hedefiyle daha önce imzaladıkları protokolü yeniledi. Yeni işbirliği sayesinde öğrencilerin pratik eğitiminin daha fazla desteklenmesi ve ortak Ar-Ge projelerinin sayısının artırılmasını hedefleniyor.

Rektörlük D Salonunda imzalanan protokole Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Eklemeli İmalat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kaya, Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, Eklemeli İmalat Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Safa Yılmaz ve vakıf temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversitelerin görevinin yalnızca Ar-Ge yapmak değil, aynı zamanda kaliteli eğitimle iyi öğrenci yetiştirmek olduğunu vurguladı. Mevcut durumda araştırmaya odaklanmanın eğitim kalitesini geri plana attığını belirten Kırıştıoğlu, projelerin ürüne dönüşmesi gerektiği gibi, kaliteli eğitimin de Ar-Ge ile eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini savundu. Kırıştıoğlu, lisans ve lisansüstü öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak bu protokolün bu açıdan çok kıymetli olduğunu dile getirerek, Coşkunöz’ün eğitim odaklı yaklaşımını takdir ettiğini ve iş birliğinin uzun ömürlü olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy ise temel amaçlarının dünyadaki en iyi eğitim müfredatını Türk gençleriyle buluşturmak olduğunu söyledi. Bige Tınmazsoy, bu doğrultuda Batarya Teknolojileri, Eklemeli İmalat ve AR/VR gibi alanlarda İskandinav ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerle uluslararası projeler yürüttüklerini aktardı. Vakfın eğitim faaliyetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu, mavi yaka eğitimleri dahil tüm harçlık ve bursları karşıladıklarını ifade eden Tınmazsoy, BUÜ’ye destek olmak için her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar da mevcut iş birliğinin öğrencilere fayda sağlayacak güzel bir imkan sunduğunu belirtti. Fakülte olarak Ar-Ge iş birliğini artırmaya çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Akpınar, bu süreçte firmalardan talep edilen konuları hocalara dağıtarak konu bazlı ilerlemeye gayret ettiklerini ifade etti. Avrupa’da firmaların üniversitelerle beraber büyüyüp geliştiğine dikkat çeken Akpınar, Türkiye’nin de bu modeli benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Kaya, Coşkunöz Eğitim Vakfının güçlü altyapısıyla öğrencilerin pratik eğitim ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle hareket ettiğini belirtti. Kaya, süresi dolan önceki protokolü yenilediklerini ve işbirliğinin kesintiye uğramaması adına otomatik devam etme maddesi eklediklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından yenilenen işbirliği protokolüne imza atıldı.