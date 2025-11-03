Öğrenci toplulukları stantlarda çalışmalarını tanıttı

SUBÜ öğrenci toplulukları, Güz Dönemi’nin başlamasıyla birlikte farklı alanlardaki çalışmalarını tanıtmak gayesiyle stantlar açtı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları, Güz Dönemi’nin başlamasıyla birlikte spordan sanata, bilimden kültüre uzanan farklı alanlardaki çalışmalarını tanıtmak gayesiyle stantlar açtı. Öğrenciler topluluk temsilcilerinden bilgi alarak etkinlik planlarını inceledi ve düzenlenen yarışmalara katıldı. Böylece ilgi duydukları alanlarda aktif rol alma ve üniversite yaşamına daha hızlı uyum sağlama fırsatı buldu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "82 öğrenci topluluğumuz, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel yönden de gelişimlerine katkı sunuyor. Topluluklarımızın fikirlerini hayata geçirmelerini desteklemeye ve faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürebilmeleri için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğiz" denildi.