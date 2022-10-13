Öğrenci yurdunu incelediler

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanı ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Silivri'ye gelerek Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Öğrenci yurdunu incelediler
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanı Sayın Durmuş Can ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Avcı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi öğrenci yurdunda yerinde incelemelerde bulundu.  İlçe müdürü Zekeriya Artar’ın da hazır bulunduğu incelemelerde öğrenci yurdunun öğrencilere sunduğu hizmet ve koşulları yerinde incelendi.

Öğrenci yurdunu incelediler
Öğrenci yurdunu incelediler
Öğrenci yurdunu incelediler