Öğrenci yurdunun çatısı yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Öğrenci yurdunun çatısı yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yurdun çatısından dumanların yükseldiği görenler ekiplere haber verdi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öğrencilerin yangın sırasında okulda bulunması, facianın önüne geçti.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.