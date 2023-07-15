Öğrenciler 'Daha iyi bir dünya' için buluştu

MBA Okulları ortaokul ve lise öğrencileri, küresel sorunlara İngilizce dilinde çözüm bulmak, sunum ve ifade yeterliliklerini global temalar çerçevesinde geliştirmek amacıyla Eskişehir’de MBA MUN’23 konferansını düzenleyerek “Daha iyi bir dünya” sloganıyla ‘Yenilenebilir enerji farkındalığı’ için buluştu.

Yenilikçi eğitim ekosistemi yaklaşımını referans alan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencileri MBA MUN’23 Konferanslarında liderlik becerilerini geliştirdi. Yeni dünya sorunlarına çözüm operasyonları üreterek yenilenebilir enerjinin yaşamsal önemi hakkında görüşlerini paylaştı.

İngilizce dilinde gerçekleşen MBA MUN’23 konferansına katılan ortaokul ve lise öğrencileri, 40 farklı ülkenin komitelerinde delege olarak temsil ettikleri ülkelerin “Daha iyi bir dünya” için güncel küresel sorunları hakkında önce araştırma yaparak, sonrasında da raporlar sunarak yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri üzerine çözüm üretti.

MUN konferanslarının etkili iletişim ve etkin bir dünya vatandaşı olmak için önemli bir deneyim platformu olduğunun altını çizen Medicana eğitim grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Öğrencilerimizin farklı ülkelerin bakış açısıyla gezegenimizin güncel sorunlarına dair araştırma yaparak, İngilizce dilinde hem yazılı hem sözlü küresel etki oluşturmaları, ‘Daha iyi bir dünya, daha iyi bir ben’ kimliği adına çok kıymetli deneyim sundu. MBA Okulları olarak bilimsel tutumu, dünya gündemini, kültürel etkileşimi, genel kültürü, uluslararası düşünce sistematiğini ve İngilizce dilinde iletişim özgüvenini merkez yapan platformlar oluşturmaya devam edeceğiz. 2023 yılının MUN konferanslarına katılım gösteren ve özgür ifade güçleriyle global sorumluluk alan bütün öğrencilerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.