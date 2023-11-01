Öğrenciler 100. yıl için geri dönüşüm malzemeleri ile hazırladıkları 100 bayrağı savaş kahramanlarına adadı

Akyurt TOKİ Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılını ’100. Yıla 100 Bayrak’ sergisi ile kutladı. Öğrenciler geri dönüşüm malzemeleri ile hazırladıkları ve Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden komutanlara adadıkları Türk bayraklarını sergiledi.

Akyurt Belediyesi Necip Fazıl Konferans Salonu’ndaki serginin açılış kurdelesini kesen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Boran Ergüç ve vatandaşlar, öğrencilerin büyük bir emekle hazırladığı Türk bayraklarını ilgiyle inceledi. Tasarım teknolojileri öğretmenleri Bera Tuğluca ve Yasemin Ersoy ile birlikte Türk bayraklarını hazırlayan öğrenciler, her bir bayrağı ise Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden komutanlara adadı. Bayrakların yanında komutanların fotoğrafları ve hangi görevlerde bulunduklarına dair kısa birer özgeçmişleri de yer aldı. Sergide bir bayrak ise katılımcıların parmak izi ile oluşturuldu.

Bayrakları atık ve geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıklarını söyleyen TOKİ Ortaokulu öğretmeni Bera Tuğluca, "Hazırlanan 100 bayrağın 100’ünde de farklı malzemeler kullanıldı. Her bir bayrağımızı Kurtuluş Savaşı’nda savaşan komutanlarımıza atfederek hazırladık. Her bir bayrağın farklı bir manevi değeri var" diye konuştu.

Serginin ardından Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de bir konser verdi. Konser öncesinde konuşma yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve aynı zamanda Ankara’nın başkent oluşunun da 100. yılı. Bu nedenle Ankara’mız için çok özel bir yılı birlikte yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki salonumuz gençlerle dolu, sahnede sanatını icra edecek ekip yine gençlerden oluşuyor. Gençler, sizler bizim umudumuzsunuz, Cumhuriyetin umudu, aydınlık yarınlarısınız" diye konuştu.