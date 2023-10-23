Öğrenciler 100. yıl için pedala bastı

Kırklareli'nde öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bisikletlerin pedalına bastı.

Öğrenciler 100. yıl için pedala bastı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kırklareli’nde öğrenciler Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bisikletlerin pedalına bastı.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 100 öğrenci ile bisiklet turu yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan bisiklet turu Karaumurbey Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nı devam ederken İstasyon Caddesi’ne son buldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun 100 öğrenci ile Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu yaptıklarını söyledi. Özefsun, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.