Öğrenciler açık hava sinemasında buluştu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Darüşşifa Okulları düzenlediği açık Hava sineması etkinliginde 800 öğrenci ve veliyi bir araya getirdi.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Darüşşifa Okulları düzenlediği açık Hava sineması etkinliginde 800 öğrenci ve veliyi bir araya getirdi.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Darüşşifa Okulları düzenlediği açık hava sineması etkinliğinde 800 öğrenci ve veliyi bir araya getirdi.
Darüşşifa Okullarında bulunan Köy Okulu bahçesinde düzenlenen Açık Hava filminde Türk Sinema tarihine damga vuran Başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit in oynadığı Neşeli Günler filmi öğrencilerin izlenimine sunuldu. Ayrıca Etkinliğe Ünlü sinema oyuncusu Volkan Severcan da katıldı. Etkinlikte Öğrencilere Patlamış Mısır Pamuk Şeker, köy bazlaması ikram edildi. Darüşşifa Okulları yönetim kurulu başkanı Osman Karaaslan,"Amacımız düzenlediğimiz etkinlikler ile öğrencilerimiz ve velilerimizi bir araya getirerek keyifli bir akşam geçirmelerini sağlamak" dedi.