Öğrenciler belediye meclisine davet edildi

Bilecik Belediyesi Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısı 1’inci oturumu düzenlenirken, Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, Melek Subaşı’nın davetiyle meclise katıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılan toplantıda Bilecik için yeni kararlar alınırken, Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri de meclise katıldı. Meclis bitimi sonrası Kitap Kafe’de Başkan Subaşı, gençlerle sohbet etti ve kahve içti. Öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gençlerle hep iç içe olan Başkan Subaşı’nın bu daveti öğrencileri çok mutlu etti. Geçirilen keyifli vakit sonrası Başkan Subaşı bu anları sosyal medyasından paylaşarak, "Serin havayı kahvelerimizden daha çok gençlerimizin heyecanı ve gözlerindeki öğrenme aşkı ısıttı. Karanlığa hep birlikte meydan okuyacak ve aydınlık yarınları gençlerimizle inşa edeceğiz" sözlerini kullandı.