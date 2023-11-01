Öğrenciler bilim ve sanat atölyeleri ile tanıştı

Esenyurt Belediyesi’nin çocukları bilime ve sanata yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden öğrenciler, robotik kodlamadan drama eğitimine kadar birçok farklı branşla tanışma fırsatı buldu.

Esenyurtlu çocukları bilim ve sanata yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden Feyyaz Berker İlkokulu öğrencileri, bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi. Üniversite içerisinde yer alan drama eğitimi, zekâ oyunları ve matematiksel beceri, deney ve bilim, robotik kodlama gibi atölyelerde etkinlik yapan öğrenciler, bu sayede ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanları tanıma fırsatı buldu.

“Farkındalık eğitimi gerçekleştirdik”

Amaçlarının çocuklara farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Özkan Korkmaz şöyle konuştu: “Çocuk Üniversitesi, içerisinde 32 atölyeyi barındıran bir kampüs modeliyle geliştirdiğimiz bir proje. Burada çocuklarımıza farklı alanlarda yeni bir model deniyoruz. Çocuklar deneylerle güncel hayatı yakalayabiliyorlar. Bugün burada bir farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Ziyaret amacıyla başvuran okulumuzun öğrencilerini misafir ettik. Onlara birkaç mini atölye düzenledik. Velilerimizin ve hocalarımızın desteğiyle güzel bir gün oldu.”

“Adımızı yazdırdık”

Oğluyla birlikte Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden Yeşim Erdoğan, “Geldik, gezdik ve atölyeleri gördük. Çocukların burada çok mutlu zaman geçirdiklerine şahit oldum. Kayıtlar başladı ve biz de adımızı yazdırdık. Burada gösterilen ilgi ve alakadan çok memnunuz” dedi.