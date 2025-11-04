Öğrenciler, dersten çok nasıl gelip gideceğini düşünüyor

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki öğrencilerin önemli bir bölümü, her gün ciddi ulaşım sorunlarıyla ve kullandıkları yolda tehlikeyle karşı karşıya okula gidip geliyor.

Bursa’da 160 bin kişinin yaşadığı Mudanya ilçesinde 55 bin kişi eğitim çağındaki öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrencilerin mağdur oldukları okullardan biri Güzelyalı Burgaz Mahallesi’ndeki Güzelyalı Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Okul, Mudanya-Altıntaş yolu üzerinde, yerleşimden uzak bir noktada bulunması sebebiyle, 537 öğrenci ve 42 öğretmenle eğitim verilen okulda, kırsal mahallelerden gelen öğrenciler taşımalı eğitim servislerinden yararlanabiliyor. Ancak çoğu, Burulaş’a ait 2GM ve 2GY hatlarını kullanıyor. Ancak, 16-20 kişilik midibüsler, yoğun öğrenci sayısına göre son derece yetersiz kalıyor.

Okul çıkışında yüzlerce öğrenci aynı anda durağa koşuştururken, 20 dakikada bir gelen araçlara binmek neredeyse imkânsız hale geliyor. Bazıları çaresizlikten ana yola inip otostop çekerken, dar ve çift yönlü yolda her an kaza riskiyle burun buruna geliyor.

Veliler sorun defalarca resmi kurumlara iletilmesine rağmen ancak henüz çözüm bulunamadı. Mudanya Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve diğer kurumlara seslenen veliler, "Eğitim anayasal bir haktır ve bu çocuklar yalnızca Mudanya’nın değil, hepimizin çocuklarıdır. Belki de sizin çocuğunuz da o durakta, bir sonraki otobüsü bekliyordur ve kırsal bir yoldan her türlü tehlikeye karşı yürüyordur" diyerek bir an önce çözüm bulunmasını istedi.