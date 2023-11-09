Öğrenciler doğa yürüyüşünde buluştu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğünce yeni ve önceki dönem öğrencilerin kaynaşması için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğünce düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği ile yeni kayıtlı öğrencilerin birbirini tanıyıp kaynaşması ve hareketli yaşama teşvik edilmesi amaçlandı.

Güzel bir sonbahar gününde Vize İlçesine bağlı Çakıllı Piknik alanında öğrenciler ile 10 kilometre yürüyüş yaparak oksijen depoladı. Program sonu öğrenciler mangal keyfi de yaşadı.

Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan etkinlik öğrencileri memnun etti.