Öğrenciler Edirne jandarmasında hem eğlendi hem de öğrendi

Edirne’de öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında hem doyasıya eğlendi hem de bilmediklerini görme fırsatı bularak jandarma personelinden öğrendi.

Edirne il merkezinde bulunan Gazi Osman Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu ile İsmail Güner Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde oluşan 70 kişi, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma personeli tarafından öğrencilere Edirne İl Jandarma Komutanlığının tanıtımı yapılarak, 112 acil çağrı numarasının önemi anlatıldı. Çocuklar telsiz üzerinden görevde başında olan jandarma personeline çağrılar yaparak görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra kışla içerisinde hazırlanan komando timlerinin envanterinde, jandarma envanterinde, kriminal şube müdürlüğünde trafik malzeme, araç ve motosikletlerinin tanıtımı, olay yeri inceleme işlemlerinde kullanılan cihaz ve malzemeler ile komando standında, bulunan yerli ve milli olan silahlar ile zırhlı aracın tanıtımı yapıldı. Çocuklar için zırhlı araç ile diğer hizmet araç ve motosikletlere bindirilerek güzel zaman geçirmeleri sağlandı. Köpek eğitim alanında çocuklar için hazırlanan jandarma köpeğinin gösterisi izlenildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak devam edileceği belirtildi.