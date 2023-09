Öğrenciler elektik perakende sektörünü tanıdı

TAKİP ET

Akkök Holding enerji grup şirketleri tarafından yürütülen Kadın Enerjisi projesinin “Next” programı çerçevesinde 25 öğrenci Sepaş Enerji’yi ziyaret ederek, renkli sunumlarla elektrik perakende sektörünü yakından tanıdı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) “Kadın Enerjisi - Next” projesinde bu yılın üçüncü buluşması tamamlandı. Programa katılan 25 kız öğrenci, geçtiğimiz günlerde Sepaş Enerji’nin Kocaeli’deki genel merkezini ziyaret etti. Holdingin enerji grubu çalışanlarının kız çocuklarına yönelik başlamış olan projeye bu yıl bölge meslek liselerinde eğitim alan kız öğrencilerini de dahil ederek genişleme kararı alan SEDAŞ, etkinlikte eğitici ve eğlenceli sunumlarla öğrencilere enerji sektörünü tanıma fırsatı sağladı. Müşteri hizmetleri ve merkezi deneyimini ilgili yetkililerden dinleyen öğrenciler, merak ettikleri konuları da şirket çalışanlarına sorma şansını yakaladılar.

İlk yılını tamamlayan Next projesine kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerini seçmelerini teşvik etmek için başladıkları bilgisini paylaşan SEDAŞ yetkilileri, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda somut adımlar atarak daha fazla öğrenciye ulaşmak için proje kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Bu çerçevede Next projesiyle kız öğrencilerin sektöre ilişkin ufuklarını genişletmeyi hedeflediklerini açıklayan yetkililer, “Enerji sektöründe her düzeyde kadın istihdamını yükseltmek için tohumlar ekiyoruz. Sepaş Enerji ev sahipliğinde düzenlediğimiz şirket gezisiyle öğrencilerimiz elektriğin perakende alanını yerinde öğrenme şansına sahip oldular. Değerli kadın yöneticilerimizin neşeli ve öğretici anlatımlarıyla öğrencilerimizi eğitim hayatlarında enerji ile ilgili bölümlere yönelmeleri için teşvik ettik. Kız öğrencilerimize ilham veren yöneticilerimize ve projemize katılan öğrencilerimiz ile ailelerine teşekkür ederiz” dedi.